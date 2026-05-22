Barça : le Camp Nou va se transformer

La saison est presque terminée en Espagne. En effet, après cette 38e et dernière journée, la Liga ne reprendra qu’au mois d’août. Et si le FC Barcelone a joué le dernier match de son exercice au Camp Nou la semaine dernière face au Betis, les travaux vont pouvoir avancer. Entre le mois de mai et la rentrée, il y aura plus de trois mois sans match, ce qui signifie donc que le chantier du stade blaugrana accélérera plus vite. D’après les informations de Sport, la troisième tribune est entièrement érigée depuis quelques semaines et le béton est posé. Dans les prochaines semaines, certains sièges commenceront à être placés.

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Le club espagnol ne veut pas aller trop vite dans ses annonces, mais au cours de la saison 2026-27, il est susceptible que cette troisième tribune soit terminée. La source locale explique que l’occupation de cette zone implique celle des loges VIP de la zone, situées entre la deuxième et la troisième tribune du Camp Nou. Pour rappel, les incivilités étaient nombreuses ces derniers mois et l’entité catalane a voulu renforcer les périmètres de sécurité.