OM : la vérité de Pablo Longoria sur les ventes

L'Olympique de Marseille a quand même fait un joli dégraissage cet été. Malgré tout, on reste un peu sur notre faim puisqu'aucune grosse vente n'a été faite par Pablo Longoria lors de ce mercato. Évidemment, ce n'est pas chose aisée. Le président était présent en cette fin d'après-midi afin de s'expliquer sur son mercato et donc sur les ventes et celle d'Arek Milik.

« La question sur Milik c'est une question de profil, pas de niveau. Il joue avec la Juventus. Premier match, il arrive, il joue, deuxième match, il rentre et il marque. Remettre en cause son niveau, c'est difficile. C'est une question de profil avec l'idée de jeu du coach. Qu'est-ce que tu préfères ? Le niveau du joueur ou le joueur le plus adaptable à ton système de jeu ? Je choisis la deuxième. Si en plus tu peux avoir un joueur de haut niveau, c'est bien. On considère que les salaires, les plus hauts sont ceux des joueurs les plus importants. Ça en va de la santé du vestiaire. Quand tu es dans le vestiaire, tu te demandes si tu es bien payé par rapport à ta valeur de l'équipe », a-t-il expliqué.

Le juste prix pour Milik

Mais ce n'est pas tout. L'OM a aussi reçu des offres pour des joueurs importants. La stratégie du club a été de les retenir. « Ce serait malhonnête de donner des indications sur les discussions entre clubs. On a eu des offres de Premier League pour Gerson et un club espagnol. On a eu un club italien pour Guendouzi. Les agents étaient au courant des différentes opérations. Gerson, c'est un peu son père qui s'en occupe. Sur le chiffre de Milik, c'est le prix du marché. On voulait faire un transfert permanent, on a eu des offres qui ne nous convenaient pas venant d'Espagne. On a préféré le prêter pour avoir une meilleure valeur dans le futur. Je considère que c'est un bon prix (750 000€ plus 250 000€ de bonus, ndlr) pour un joueur qui a 41% de participation en Ligue 1 », a-t-il éclairci.

Avec la nouvelle idée de Pablo Longoria, qui consiste à avoir des joueurs aux profils plus physiques, plus facilement vendables en Premier League, qui dépense le plus, selon lui, il se peut que dans les années à venir, les Phocéens engrangent plus de deniers sur leur vente. Mais pour le moment, c'est encore compliqué, à ce qu'on a pu observer...