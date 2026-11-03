L’AS Monaco remplace Fati par Balogun dans sa liste UEFA

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Touché face au LOSC il y a dix jours, Ansu Fati va manquer a priori deux mois de compétition avec l’AS Monaco. Dès lors, le club de la Principauté a décidé de faire un changement, autorisé, sur sa liste UEFA.

La suite après cette publicité

En effet, comme l’indique L’Equipe, Folarin Balogun, qui n’avait pas été inclus dans la liste initiale car en instance de départ, remplace Ansu Fati dans la liste. L’attaquant américain pourra donc disputer les prochains matches de Ligue Europa Conference avec Monaco. Ce qui lui permettra d’accumuler un peu plus de temps de jeu, dans l’optique d’un départ lors du prochain mercato hivernal.