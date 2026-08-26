OL - Fenerbahçe : les compostions probables

Après le (1-1) décroché au Şükrü Saracoğlu, l’Olympique Lyonnais aborde ce match retour avec une pression forcément particulière. Les hommes de Paulo Fonseca savent qu’une victoire au Groupama Stadium leur ouvrirait les portes de la Ligue des Champions, tandis qu’un nouveau match nul enverrait les deux équipes vers une prolongation. Le technicien portugais devrait conserver une structure en 4-3-3 pour cette rencontre décisive, avec Greif dans les buts et une défense composée d’Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Abner. Une composition dans la continuité du match aller, avec l’ambition de profiter cette fois du soutien du Groupama Stadium pour prendre rapidement le contrôle des débats. Dans l’entrejeu, Tyler Morton devrait de nouveau être associé à Tanner Tessmann et Corentin Tolisso. Le capitaine lyonnais aura encore une fois un rôle essentiel pour donner du rythme au jeu rhodanien et permettre à son équipe de faire vivre le ballon face à un adversaire qui possède énormément de qualité technique. Devant, Ernest Nuamah devrait occuper le côté droit, tandis que Malick Fofana prendra place sur l’aile gauche. Loïs Openda devrait être reconduit à la pointe de l’attaque. L’international belge, arrivé cet été pour apporter davantage de percussion et de profondeur au secteur offensif, sera attendu au tournant dans une rencontre où la moindre occasion pourrait peser lourd dans la qualification.

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Fenerbahçe devrait également se présenter avec un onze particulièrement ambitieux. Ederson gardera les cages turques, avec une défense composée de Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké et Archie Brown. L’ancien joueur de Manchester City aura encore une fois une lourde responsabilité dans le but, tandis que cette arrière-garde expérimentée devra contenir les accélérations de Nuamah, Fofana et Openda. Au milieu, Mattéo Guendouzi et N’Golo Kanté devraient être accompagnés par Talisca, avec une association capable d’apporter énormément d’impact, mais aussi de créativité dans les derniers mètres. Devant, İsmail Kartal devrait miser sur Mason Greenwood, Nene et Muriqi pour tenter de faire sauter le verrou lyonnais. Le Fenerbahçe possède toujours de sérieux arguments offensifs et ne viendra pas au Groupama Stadium pour simplement subir. Après avoir accroché l’OL à domicile, le club turc devra cette fois aller chercher son billet pour la suite de la compétition sur la pelouse lyonnaise. Paulo Fonseca et ses joueurs sont prévenus, le moindre relâchement pourrait coûter très cher. Mais avec un stade acquis à leur cause et une qualification en Ligue des Champions à portée de main, les Gones ont toutes les cartes pour écrire une nouvelle page européenne de leur saison.