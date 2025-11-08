Liga
Liga : Séville s’impose contre Osasuna
@Maxppp
Habitué à jouer le maintien depuis deux saisons, Séville peut revoir ses ambitions à la hausse cette année. Après trois défaites de suite, les Andalous se sont remis la tête à l’endroit ce samedi en s’imposant face à Osasuna (1-0). Un succès acquis grâce à un but sur penalty de Ruben Vargas (51e).
La suite après cette publicité
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Real Madrid
|30
|11
|+16
|10
|0
|1
|26
|10
|2
|Barcelone
|25
|11
|+15
|8
|1
|2
|28
|13
|3
|Villarreal
|23
|11
|+12
|7
|2
|2
|22
|10
|4
|Atlético
|23
|12
|+11
|6
|5
|1
|22
|11
|5
|Betis
|19
|11
|+6
|5
|4
|2
|18
|12
|6
|Espanyol
|18
|11
|+2
|5
|3
|3
|15
|13
|7
|Getafe
|17
|11
|-1
|5
|2
|4
|12
|13
|8
|Séville
|16
|12
|-1
|5
|1
|6
|18
|19
|9
|Alavés
|15
|12
|0
|4
|3
|5
|11
|11
|10
|Elche
|15
|12
|-1
|3
|6
|3
|13
|14
|11
|Vallecano
|14
|11
|-2
|4
|2
|5
|12
|14
|12
|Bilbao
|14
|11
|-2
|4
|2
|5
|11
|13
|13
|Celta Vigo
|13
|11
|-1
|2
|7
|2
|13
|14
|14
|Real Sociedad
|13
|12
|-3
|3
|4
|5
|14
|17
|15
|Osasuna
|11
|12
|-4
|3
|2
|7
|9
|13
|16
|Levante
|10
|12
|-5
|2
|4
|6
|16
|21
|17
|Girona
|10
|12
|-13
|2
|4
|6
|11
|24
|18
|Majorque
|9
|11
|-7
|2
|3
|6
|11
|18
|19
|Valence
|9
|11
|-10
|2
|3
|6
|10
|20
|20
|Oviedo
|8
|11
|-12
|2
|2
|7
|7
|19
Grâce à cette victoire, Séville fait un bond à la 8e place et revient provisoirement à deux points des places européennes. Osasuna, équipe surprise de la saison dernière avec sa 9e place, n’y arrive plus et pointe au 15e rang.
Le retour du Barça au Camp Nou enflamme l’Espagne, Bellingham fait bouillir la sélection anglaise de l’intérieur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Les débuts prometteurs de Robinho Junior, fils de l’ancienne star brésilienne qui dort aujourd’hui en prison
Explorer