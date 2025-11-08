Menu Rechercher
Liga : Séville s’impose contre Osasuna

Par Jordan Pardon
Séville 1-0 Osasuna

Habitué à jouer le maintien depuis deux saisons, Séville peut revoir ses ambitions à la hausse cette année. Après trois défaites de suite, les Andalous se sont remis la tête à l’endroit ce samedi en s’imposant face à Osasuna (1-0). Un succès acquis grâce à un but sur penalty de Ruben Vargas (51e).

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 30 11 +16 10 0 1 26 10
2 Logo Barcelone Barcelone 25 11 +15 8 1 2 28 13
3 Logo Villarreal Villarreal 23 11 +12 7 2 2 22 10
4 Logo Atlético Atlético 23 12 +11 6 5 1 22 11
5 Logo Betis Betis 19 11 +6 5 4 2 18 12
6 Logo Espanyol Espanyol 18 11 +2 5 3 3 15 13
7 Logo Getafe Getafe 17 11 -1 5 2 4 12 13
8 Logo Séville Séville 16 12 -1 5 1 6 18 19
9 Logo Alavés Alavés 15 12 0 4 3 5 11 11
10 Logo Elche Elche 15 12 -1 3 6 3 13 14
11 Logo Vallecano Vallecano 14 11 -2 4 2 5 12 14
12 Logo Bilbao Bilbao 14 11 -2 4 2 5 11 13
13 Logo Celta Vigo Celta Vigo 13 11 -1 2 7 2 13 14
14 Logo Real Sociedad Real Sociedad 13 12 -3 3 4 5 14 17
15 Logo Osasuna Osasuna 11 12 -4 3 2 7 9 13
16 Logo Levante Levante 10 12 -5 2 4 6 16 21
17 Logo Girona Girona 10 12 -13 2 4 6 11 24
18 Logo Majorque Majorque 9 11 -7 2 3 6 11 18
19 Logo Valence Valence 9 11 -10 2 3 6 10 20
20 Logo Oviedo Oviedo 8 11 -12 2 2 7 7 19
Grâce à cette victoire, Séville fait un bond à la 8e place et revient provisoirement à deux points des places européennes. Osasuna, équipe surprise de la saison dernière avec sa 9e place, n’y arrive plus et pointe au 15e rang.

