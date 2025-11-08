Liga : Séville s’impose contre Osasuna

Habitué à jouer le maintien depuis deux saisons, Séville peut revoir ses ambitions à la hausse cette année. Après trois défaites de suite, les Andalous se sont remis la tête à l’endroit ce samedi en s’imposant face à Osasuna (1-0). Un succès acquis grâce à un but sur penalty de Ruben Vargas (51e).

La suite après cette publicité

Grâce à cette victoire, Séville fait un bond à la 8e place et revient provisoirement à deux points des places européennes. Osasuna, équipe surprise de la saison dernière avec sa 9e place, n’y arrive plus et pointe au 15e rang.