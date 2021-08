Barça : ils sont déjà tous fans de Memphis Depay

Arrivé libre en provenance de l’Olympique Lyonnais cet été, Memphis Depay (27 ans) ne pouvait pas espérer meilleure entame avec le FC Barcelone. Auteur de deux buts en autant d’apparitions sous le maillot du Barça, l'international néerlandais brille lors de la préparation estivale du club culé. Chez les Blaugranas, le rendement de l'ancien joueur des Gones semble d'ailleurs déjà les séduire. À l'issue de la victoire barcelonaise, ce samedi, contre Stuttgart (3-0) où le néo-catalan s'est illustré en ouvrant le score après avoir éliminé un joueur adverse sur un coup du sombrero pied droit avant de conclure de volée, Clément Lenglet n’a pas manqué de saluer ses débuts.

«C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Je le connais parce que je regarde beaucoup la Ligue 1 et il a la qualité pour tenir le ballon et il a le dribble. Il se débrouille très bien au niveau du football et aussi dans le vestiaire. C'est une personne joyeuse.» Même son de cloche du côté de son entraîneur, Ronald Koeman, qui avait fait de l'ancien Red Devil sa priorité absolue : «les gens connaissent Memphis sûrement parce qu'il a été à United, à Lyon et qu'il s'est avéré être un buteur ; aujourd'hui, il a marqué sur une belle action individuelle. De par son jeu, sa vitesse et sa force, il donne d'autres choses supplémentaires à l'équipe. Sa connexion avec Antoine est très bonne, il nous donne beaucoup de sa qualité.» Ces derniers jours, Sergi Roberto y était aussi allé de son commentaire élogieux : «tout le monde le connaît. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités et nous l'avons vu au niveau international et avec Lyon. C'est un grand joueur et lors des quelques séances d'entraînement que nous avons eues avec lui, vous pouvez déjà voir qu'il a des qualités impressionnantes. Je suis sûr qu'il nous aidera beaucoup.»