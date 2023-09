OL : quand John Textor discute avec Nasser al-Khelaïfi pour Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Le marché des transferts officiellement terminé, les différents clubs peuvent dorénavant se concentrer sur l’aspect sportif de la saison. Mais c’est sans compter sur les informations croustillantes qui interviennent comme chaque année, à la même période, juste après les dernières heures du mercato estival. Et pour cause, souvent, à l’approche de la deadline, certaines équipes tentent des coups de poker plus osés les uns que les autres. À l’image de John Textor qui a sondé Nasser al-Khelaïfi pour Hugo Ekitike, non pas pour l’Olympique Lyonnais mais pour… Crystal Palace.

L’Équipe explique que le président des Gones a appelé à plusieurs reprises son homologue parisien afin de finaliser l’arrivée de l’ancien attaquant du Stade de Reims chez les Eagles de Palace, en Premier League. Alors que l’OL a beaucoup peiné lors du mercato pour se renforcer au poste de numéro 6, ainsi que sur les ailes, John Textor n’a pas semblé stressé, au point de négocier pour le club londonien jusqu’aux derniers instants du marché des transferts. Bien que le deal ne se soit pas fait, nul doute que les supporters lyonnais ne doivent pas être ravi de voir leur président s’activer pour un autre club que le leur…