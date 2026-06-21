CdM 2026, Côte d’Ivoire : la réaction forte de Nicolas Pépé après la défaite face à l’Allemagne

Malgré une prestation globalement encourageante et une ouverture du score signée Franck Kessié (22e), la Côte d’Ivoire a fini par céder dans les derniers instants face à une Allemagne plus réaliste (2-1). Les hommes d’Émerse Faé avaient pourtant parfaitement appliqué leur plan de jeu, portés par un Yan Diomandé percutant et une animation offensive ambitieuse, mais leur manque d’expérience au très haut niveau a fini par peser lourd. Après avoir résisté aux vagues allemandes et longtemps contenu les entrées de Musiala et Wirtz, les Ivoiriens ont progressivement reculé, jusqu’à craquer sur les apports du banc allemand, décisifs dans le dernier quart d’heure.

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Nicolas Pépé via sa story snap. 🫡 pic.twitter.com/EEI0zoquaB — Séléphanto Football 🇨🇮 (@Selephanto) June 20, 2026

Un scénario cruel d’autant plus difficile à encaisser que la fin de match a aussi été marquée par une mauvaise nouvelle côté allemand : la possible blessure grave de Nico Schlotterbeck, suspecté d’une atteinte ligamentaire selon Julian Nagelsmann. Dans ce contexte tendu, la frustration ivoirienne s’est prolongée après le coup de sifflet final. Sur les réseaux sociaux, Nicolas Pépé a tenu à adresser un message de soutien aux Ivoiriens : « calmer ce n’est pas fini, on apprend et on avance ! » Un signe que malgré la défaite, la Côte d’Ivoire refuse de céder mentalement dans ce groupe relevé.