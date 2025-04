Mercato : Paul Pogba a reçu plusieurs offres

Libéré, délivré. Depuis le 17 novembre dernier, Paul Pogba n’est officiellement plus un joueur de la Juventus. «La Juventus Football Club et Paul Pogba annoncent qu’ils ont convenu d’un commun accord de résilier le contrat de performance sportive, à compter du 30 novembre 2024. L’entreprise souhaite à Paul tout le meilleur pour son avenir professionnel», avait expliqué la Vieille Dame dans un communiqué de presse. Libre, le Français, dont la sanction pour dopage a été réduite, souhaite reprendre du service

Pogba est disponible pour 0 euro

Il peut d’ailleurs rejouer pour un club depuis le 11 mars dernier. Mais à l’heure actuelle, le milieu de terrain n’a pas encore rechausser les crampons au sein d’une écurie. Pourtant, il a été lié à des écuries de Major League Soccer mais aussi des clubs au Brésil. En France, l’Olympique de Marseille a été cité comme un point de chute potentiel. Récemment, le président phocéen, Pablo Longoria, a reconnu avoir eu des échanges avec le champion du monde 2018 à l’occasion d’un entretien accordé à la Cadena SER.

«Nous avons eu des conversations. Nous avons eu cette opportunité parce que c’est un joueur qui est sur le marché. Mais nous avons décidé de ne pas le faire cette saison parce que nous pensions que son temps de récupération pourrait perturber certains équilibres dans l’effectif. Et cela augmenterait le niveau d’attente. Nous avons considéré que c’était contre-productif. Concernant l’avenir, il est évident qu’un tel joueur sur le marché est un élément précieux». Longoria n’exclut rien pour le Français. De son côté, Pogba s’est exprimé sur son futur dans les colonnes de GQ.

Le milieu évoque son avenir

«Jamais je n’aurais imaginé me retrouver libre à cette période-là de la saison. Je n’ai jamais vécu de transfert comme ça. Aujourd’hui, il y a des propositions. Qui viennent d’un peu partout. D’Europe ? D’un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C’est une décision que je vais prendre le temps de soupeser.» La Pioche va devoir trancher, elle qui a pensé un temps arrêter le foot. «Si j’avais pris quatre ans, j’aurais arrêté le foot. Je ne voulais pas le dire publiquement mais c’était ce que je pensais.»

Au final, il veut toujours rejouer au football. L’idée est de retrouver un club mais aussi de revenir sous le maillot frappé du coq. «Il faut d’abord que je reprenne mon rythme. En sélection, ce n’est pas vraiment le club qui compte. André-Pierre Gignac était dans l’équipe quand il jouait au Mexique. N’Golo Kanté est revenu alors qu’il est en Arabie saoudite. Ça va dépendre de moi.» Cela dépendra de son état de forme et de son niveau, mais aussi et surtout de son choix. Il faudra prendre la bonne décision et rejoindre le club qui lui permettra de relancer sa carrière à 32 ans après plusieurs mois d’absence.