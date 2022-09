OL : les regrets d'Alexandre Lacazette après la défaite à Monaco

En s'inclinant sur la pelouse de l'AS Monaco (2-1), l'Olympique Lyonnais s'incline pour la deuxième fois de rang en championnat pour le match de clôture de la 7e journée de Ligue 1. Un revers qui nourrit quelques regrets chez le capitaine des Gones Alexandre Lacazette, qui avoue que les siens se sont faits avoir sur leur faiblesse principale : les coups de pied arrêtés défensifs. Avec cette défaite, Lyon rate l'occasion de suivre la cadence du top 5.

«On les savait dangereux sur coups de pied arrêtés, on sait que c'est notre point faible. En plus, on manque de taille à ce niveau-là. C'est dommage parce que je pense qu'on était bien dans le jeu, ils ont eu quelques situations, nous aussi. Mais on fait des erreurs qu'on peut éviter. Beaucoup de regret sur ce match, on les savait un peu fatigués après leur match de jeudi, je pense qu'on aurait dû mieux faire. (...) Je peux rien dire, je suis désolé pour les supporters, pour tout le monde qui nous supportait mais on va essayer de travailler pour revenir», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.