Amical : l'Irlande et la Belgique se neutralisent à Dublin

Ce samedi après-midi de trêve internationale offrait une rencontre entre l'Irlande et la Belgique à l'Aviva Stadium de Dublin. Les Irlandais ne seront pas du voyage de fin d'année au Qatar après avoir terminé derrière la Serbie et le Portugal dans leur groupe de qualification, la faute à un mauvais début de campagne. La Belgique de son côté sera évidemment au Qatar, après avoir terminé première de sa poule devant le Pays de Galles. C'est le premier match en 2022 des deux sélections et leur dernière confrontation s'était soldée par une victoire sans appel (3-0) des partenaires d'Eden Hazard lors de la phase de groupe de l'Euro 2016. Face à des Irlandais qui fêtaient le centenaire de leur fédération, les Belges alignaient une équipe "nouvelle génération", avec un Youri Tielemans capitaine aux côtés de nombreux jeunes comme Charles de Ketelaere ou Alexis Saelmaekers.

Côté Irlandais, le portier de Liverpool Caoimhin Kelleher, l'avant centre de West Bromwich, Callum Wilson ou encore le latéral de Tottenham Matt Doherty étaient titulaires. Au cours d'une rencontre plutôt équilibrée, les Belges ouvraient le score rapidement par un but de l'ancien Marseillais, Michy Batshuayi (12e) avant d'être rejoint au score sur un but de Chiedozie Ogbene (36e), un joueur de League One (3eme div. anglaise). Les Diables Rouges reprenaient ensuite l'avantage en seconde période grâce à un but l'attaquant du Club Bruges, Hans Vanaken (59e) mais l'Irlande ne s'avouait pas vaincue et arrachait le match nul dans les dernières minutes sur un but d'Alan Browne (86e). Pour compléter leur coupure internationale, l'Irlande affrontera la Lituanie mardi tandis que la Belgique recevra le Burkina Faso.