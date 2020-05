Le vice-président de la FIFA ressort l'idée d'une saison sur l'année civile

Depuis plusieurs mois, le Covid-19 perturbe la planète entière et le monde du football n'est pas épargné. Pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, la plupart des compétitions ont été suspendues dans le monde, alors que le championnat continue par exemple en Biélorussie. Jeudi, le Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a même mis officiellement fin à la saison 2019-2020 en France, deux jours après les déclarations du Premier ministre Édouard Philippe.

Pourtant, avant cette décision, plusieurs acteurs du monde du ballon rond dans l'Hexagone avaient proposé d'autres solutions, comme le choix d'une saison blanche proposé par Jean-Michel Aulas. Mais d'autres ont eux proposé de chambouler totalement le calendrier, pour passer ensuite sur une saison durant l'année civile, comme aux États-Unis par exemple. « Ça peut être une bonne idée d’adapter le calendrier dès maintenant à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pourquoi ne pas disputer le prochain championnat entre janvier et décembre, comme en Amérique du Sud ? », avait par exemple déclaré le directeur du football de l'OGC Nice Julien Fournier. Et même si la Ligue 1 et la Ligue 2 ne reprendront pas, cette idée ne semble pas abandonner par certains, notamment du côté de la FIFA.

«Ce n'est pas une idée à écarter, c'est une solution pour les deux prochaines années»

Président de la CONCACAF (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) mais également vice-président de la FIFA, Victor Montagliani a remis l'idée sur la table lors d'une interview sur Radio Sportiva. «Nous avions déjà commencé à réfléchir à la manière de mettre en place un nouveau calendrier à partir de 2024. Maintenant, avec cette crise, nous avons besoin de réponses immédiates. Il est possible de réfléchir à la manière de reformer le football, non seulement en Europe mais dans le monde entier, pour améliorer les choses en termes de dates. C'est une discussion à avoir, surtout avec les confédérations et les fédérations», a d'abord lâché le dirigeant canadien, avant de développer.

«Nous en avons l'occasion car la Coupe du Monde 2022 au Qatar se jouera en novembre/décembre et ensuite, cela peut être une idée. Ici, en Amérique, elle est déjà disputée selon le calendrier de l'année civile. Peut-être que c'est une solution pour l'Europe ou l'Afrique. C’est une possibilité à discuter au niveau national et continental. Ce n'est pas une idée à écarter, c'est une solution pour les deux prochaines années et la Coupe du Monde en hiver.» Avec le Mondial 2022 dans le viseur, le vice-président de la FIFA pense donc qu'une saison sur l'année civile serait une bonne solution. Reste désormais à savoir ce qu'en pensent les autres dirigeants...