Arsenal : dans le viseur de l’OM, Reiss Nelson résilie son contrat

Un temps dans le viseur de l’OM, qui avait même formulé une offre à Arsenal pour tenter de s’attacher ses services comme nous vous le révélions, Reiss Nelson ne rapportera finalement aucune indemnité aux Gunners. Selon The Athletic, l’ailier anglais de 26 ans a trouvé un accord avec le club londonien pour résilier son contrat à l’amiable et devient donc officiellement libre.

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Une nouvelle étape dans la carrière de l’international anglais, qui cherche désormais un projet capable de lui offrir davantage de temps de jeu. Prêté à Brentford la saison dernière, Nelson n’a disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues. Arsenal accepte ainsi de perdre une potentielle indemnité de transfert, mais réalise une économie sur sa masse salariale. Plusieurs clubs anglais et étrangers sont déjà intéressés par l’ailier gauche.