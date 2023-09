Nouveau coup dur pour Manchester United

La suite après cette publicité

Comme Chelsea, Manchester United connait un début de saison plus que compliqué en Premier League, la faute notamment à des blessures qui viennent perturber l’effectif d’Erik ten Hag. Battus par Brighton (1-3), samedi à Old Trafford, les Red Devils pointent désormais à une triste 13ème place du championnat anglais. Et les choses ne devraient pas s’arranger tout de suite puisqu’un nouveau joueur va devoir être écarté des pelouses pendant un long moment. Le technicien néerlandais devra donc composer avec une nouvelle absence longue durée au sein d’un groupe déjà fortement diminué.

En effet, Aaron Wan-Bissaka s’est blessé aux ischio-jambiers en toute fin de match contre Brighton et le latéral droit anglais devrait rester sur la touche pendant un certain temps, comme l’a annoncé son club de Manchester United via un communiqué publié sur son site officiel. «Des examens complémentaires seront nécessaires pour déterminer la durée de l’indisponibilité de Wan-Bissaka, mais les premières indications laissent penser qu’il s’agira de plusieurs semaines», peut-on d’ailleurs lire dans ce dernier. Une terrible nouvelle pour celui qui retrouvait des couleurs sur son couloir droit malgré les difficultés actuelles des siens.