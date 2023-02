Majorque-Real Madrid : les compositions officielles

La 20ème journée de Liga se poursuit avec le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Majorque (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 14h).Les Madrilènes, deuxièmes à cinq points du Barça, ont l’occasion de mettre la pression sur les Catalans qui accueillent, ce soir, le Séville FC. Dixième, Majorque est installé en milieu de tableau avec 25 points.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti est privé de Benzema, Hazard, Lucas, Mendy et Militao. L’entraîneur italien confirme Camavinga comme latéral gauche alors que Carvajal revient à droite et que Nacho forme l’axe avec Rudiger. Au milieu, Tchouaméni est aligné avec Valverde et Ceballos alors que devant Rodrygo mènera l’attaque avec Asensio et Vinicius Jr. Alaba, Kroos et Modric débutent sur le banc. Côté Majorque, Copete est suspendu et l’ancien lyonnais Grenier démarre sur le banc. Aguirre reste fidèle à son 5-4-1 avec Rajkovic dans le but, ancien gardien de Reims. On retrouve aussi Maffeo et Nastasic en défense ou encore Lee Kang In au milieu.

À lire

Majorque - Real Madrid : Thibaut Courtois se blesse à l’échauffement

Les compositions officielles :

Majorque : Rajkovic – Maffeo, Gonzalez, Raillo, Nastasic, Costa – Baba, De Galarreta, Rodriguez, Lee Kang In – Muriqi.

La suite après cette publicité

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga – Valverde, Tchouaméni, Ceballos – Asensio, Rodrygo, Vinicius Jr.