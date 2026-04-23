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Ligue des Champions

Bayern Munich : Kompany annonce un retour face au PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Lennart Karl @Maxppp

Blessé depuis deux semaines après claquage musculaire à la cuisse droit, Lennart Karl devrait rapidement faire son retour. Le jeune talent allemand a repris l’entraînement collectif cette semaine et ce mercredi soir, son coach Vincent Kompany a confirmé qu’il devrait bien faire son retour face au PSG en Ligue des champions.

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«Lennart Karl va mieux, il a repris les séances avec le ballon. Il pourrait effectuer son retour dans le groupe la semaine prochaine, à l’instar de Tom Bischof. » Une bonne nouvelle pour le Bayern qui devra par contre se passer de Serge Gnabry, forfait jusqu’à la fin de saison et absent pour le prochain Mondial.

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