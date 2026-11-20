La saison de Benjamin Lecomte est très probablement terminée. Le gardien français de Fulham a été victime d’une rupture du tendon d’Achille lors d’un match amical à huis clos disputé pendant la trêve internationale. Une blessure sérieuse confirmée par son entraîneur Álvaro Arbeloa, qui a annoncé que son portier devrait manquer le reste de l’exercice. «Malheureusement, Lecomte s’est rompu le tendon d’Achille et je pense qu’il sera absent jusqu’à la fin de la saison. Nous sommes tristes pour lui, car c’est un joueur très important pour nous», a expliqué le technicien espagnol.

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Ce coup d’arrêt représente une mauvaise nouvelle pour le Français de 35 ans, qui évolue dans l’ombre de Bernd Leno à Fulham. Son absence va également priver le club londonien d’une solution supplémentaire au poste de gardien pour les prochains mois. Lecomte va désormais devoir entamer une longue période de rééducation, avec l’objectif de retrouver les terrains après cette grave blessure.