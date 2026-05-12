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Ligue 2 : Bastia se sépare de son entraîneur Réginald Ray

Par Samuel Zemour
1 min.
Réginald Ray, nouvel entraineur du Mans FC @Maxppp

Le SC Bastia vient d’officialiser la fin de sa collaboration avec Réginald Ray, d’un commun accord, quelques heures après la relégation du club corse en Ligue 3. Arrivé en novembre dernier pour tenter de sauver le Sporting dans un contexte sportif très délicat, le technicien français n’a finalement pas réussi à maintenir le club en Ligue 2, après la rencontre contre Le Mans, interrompue définitivement pour des jets de projectiles en fin de match.

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Le SC Bastia annonce la fin de sa collaboration, d’un commun accord, avec son entraîneur principal, Réginald Ray.
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Dans son communiqué, le SC Bastia a tenu à saluer l’engagement, le professionnalisme et l’investissement quotidien de Réginald Ray durant ces derniers mois au club. «Réginald Ray avait accepté de relever ce défi avec détermination et engagement. Son expérience du football professionnel, sa connaissance du club ainsi que son investissement quotidien ont accompagné le groupe tout au long de cette période. Le SC Bastia tient à remercier chaleureusement Réginald Ray pour le travail accompli, son professionnalisme et son implication au service du Sporting», est-il indiqué.

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