PSG : Noël Le Graët répond à Leonardo sur l'arbitrage

Souvent mis en cause par Leonardo, le directeur sportif du PSG, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a été invité à réagir aux récents propos du Brésilien au sujet de l'arbitrage du houleux PSG-OM (5 expulsions).

« Je l'aime bien. On était fâché l'année dernière, on s'est défâchés, on a pris un café, et on s'est serré la main. C'est un gagneur. Il n'aime pas perdre, c'est toujours un peu souvent la faute des autres et ce n'est pas de la faute de l'arbitre si il y a eu ces incidents », a déclaré Le Graët sur Téléfoot.