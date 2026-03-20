Mercato PSG : le clan Mayulu rétablit ses vérités !

Ils sont rares les Titis parisiens à avoir percé au Paris Saint-Germain. Mais depuis que Luis Enrique est aux commandes, les jeunes issus du centre de formation du club de la capitale ont de plus en plus de chances de goûter à l’équipe première. À 19 ans, Senny Mauyulu en fait partie. Lancé dans le grand bain lors de la saison 2023/2024, le natif du Blanc-Mesnil a depuis été utilisé à 75 reprises (12 buts, 9 passes décisives). Un joli bilan pour cet espoir qui s’est même offert le plaisir d’être le cinquième buteur parisien lors de la finale de la Ligue des Champions brillamment remportée face à l’Inter (5-0).

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Inclus dans la rotation au milieu, Mayulu est un élément polyvalent qu’apprécie beaucoup un Luis Enrique capable de le repositionner en faux numéro 9, comme un soir de C1 à Barcelone. « C’est un joueur très important pour nous, pour sa qualité individuelle, technique et physique mais aussi pour sa capacité à jouer dans différentes positions. Ça me permet de profiter de sa qualité pendant les matchs, quand j’ai besoin de changer les joueurs. Il est encore en train de s’améliorer, je suis très content de ce que je vois de Senny et des joueurs du centre de formation », déclarait le coach du PSG avant le choc face au Bayern Munich en novembre dernier.

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Mayulu a l’impression d’avoir été «jeté sous un bus»

Cependant, si Mayulu fait parler de lui dernièrement, ce n’est pas à cause de son but inscrit face à Chelsea. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur tarde à prolonger. Et récemment, le journaliste du Parisien, Dominique Sévérac, lâchait une bombe lors d’un chat organisé avec des supporters franciliens. «Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint». Une version qui a fait son petit effet. Depuis, le clan Mayulu a fait passer ses messages dans les colonnes de L’Équipe.

Ainsi, l’entourage du joueur, qui soupçonne des personnes au sein même du PSG d’alimenter ce genre de rumeurs, dément catégoriquement la version selon laquelle Mayulu réclamerait le même salaire que Warren Zaïre-Emery (950 000€ bruts/mois). Le clan Mayulu assure que leur protégé a surtout l’impression d’avoir été « jeté sous le bus » et que toute cette affaire n’est qu’incompréhension, notamment au niveau du timing des événements. Le PSG a-t-il cherché à forcer la main de son joueur ? Aujourd’hui, le quotidien indique que la tendance est à l’apaisement, même si aucune reprise des négociations n’a été actée. Il faudra également savoir si ces événements ont marqué le joueur au fer rouge ou s’il est prêt à passer l’éponge en cas d’issue favorable. Car plusieurs clubs étrangers sont prêts à bondir…