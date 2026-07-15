Coupe du Monde 2026 : l’ouverture du score d’Anthony Gordon contre l’Argentine

Après une première heure de jeu bloquée avec plus de fautes que de grosses occasions, l’Angleterre a enfin trouvé la faille en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine. En effet, Anthony Gordon a débloqué la rencontre à la 55e minute. Servi par un centre parfait venu du côté droit, l’attaquant anglais a parfaitement suivi l’action et s’est retrouvé seul au second poteau.

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Gordon surgit au second poteau sur un centre magnifique de Rogers et ouvre le score ! L’Angleterre prend l’avantage dans cette demi-finale ⚽️

L’Angleterre mène 1-0.



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Arrivé lancé dans le dos de Nahuel Molina, Gordon a pris le défenseur argentin de vitesse avant de conclure d’une frappe de l’intérieur du pied droit à bout portant, offrant l’avantage à son équipe. C’est la troisième passe décisive pour Morgan Rogers dans le tournoi. L’heure est arrivée de maintenir le score pour rejoindre l’Espagne en finale.