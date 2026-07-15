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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’ouverture du score d’Anthony Gordon contre l’Argentine

Par Valentin Feuillette
1 min.
Anthony Gordon @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

Après une première heure de jeu bloquée avec plus de fautes que de grosses occasions, l’Angleterre a enfin trouvé la faille en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine. En effet, Anthony Gordon a débloqué la rencontre à la 55e minute. Servi par un centre parfait venu du côté droit, l’attaquant anglais a parfaitement suivi l’action et s’est retrouvé seul au second poteau.

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Arrivé lancé dans le dos de Nahuel Molina, Gordon a pris le défenseur argentin de vitesse avant de conclure d’une frappe de l’intérieur du pied droit à bout portant, offrant l’avantage à son équipe. C’est la troisième passe décisive pour Morgan Rogers dans le tournoi. L’heure est arrivée de maintenir le score pour rejoindre l’Espagne en finale.

Pub. le - MAJ le
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