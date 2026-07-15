Coupe du Monde 2026 : l’ouverture du score d’Anthony Gordon contre l’Argentine
Après une première heure de jeu bloquée avec plus de fautes que de grosses occasions, l’Angleterre a enfin trouvé la faille en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine. En effet, Anthony Gordon a débloqué la rencontre à la 55e minute. Servi par un centre parfait venu du côté droit, l’attaquant anglais a parfaitement suivi l’action et s’est retrouvé seul au second poteau.
Gordon surgit au second poteau sur un centre magnifique de Rogers et ouvre le score ! L’Angleterre prend l’avantage dans cette demi-finale ⚽️— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 15, 2026
L’Angleterre mène 1-0.
Suivez le match https://t.co/5OZyqM4p0X sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #ANGARG pic.twitter.com/jA7UYEYyHU
Arrivé lancé dans le dos de Nahuel Molina, Gordon a pris le défenseur argentin de vitesse avant de conclure d’une frappe de l’intérieur du pied droit à bout portant, offrant l’avantage à son équipe. C’est la troisième passe décisive pour Morgan Rogers dans le tournoi. L’heure est arrivée de maintenir le score pour rejoindre l’Espagne en finale.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : les médias français se lâchent sur Didier Deschamps après la sortie prématurée d’Adrien Rabiot
Explorer