Barça : Antoine Griezmann est au top

La Liga reprend ses droits dans quelques heures et Antoine Griezmann (29 ans) a hâte. Interrogé par le site officiel du FC Barcelone, l’attaquant français a avoué que la pause liée à la pandémie de Covid-19 lui avait fait du bien sur le plan physique.

«J'avais besoin de me reposer. Je n'avais pas eu autant de repos depuis 5 ans. Mentalement et physiquement, ça m'a fait du bien. J'ai pu profiter de ma famille et maintenant, je suis à fond», a confié l'international tricolore avant de poursuivre. «Je veux être quelqu'un d'important pour l'équipe, sur et en dehors du terrain. Prendre du plaisir et aider mes partenaires à gagner tous les derniers matches». Il n'y a plus qu'à.