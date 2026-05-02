PSG-Lorient : le pari manqué du turn-over de Luis Enrique

La situation était claire avant le coup d’envoi de ce match entre Paris et Lorient. Le PSG avait besoin de gérer. Mercredi prochain, les Parisiens affronteront le Bayern Munich lors de la demi-finale retour. Le match aller, un peu plus tôt dans la semaine, avait été exceptionnel (5-4). Forcément, le retour exigera d’avoir ses meilleurs joueurs frais et disponibles. Mais face aux Merlus, pour le PSG, il y avait de l’enjeu car Lens est toujours là en embuscade avec une confrontation directe qui arrive, et chaque point laissé en route dans la course au titre peut coûter cher. Luis Enrique a donc pris un pari. Face à Lorient, neuvième du classement et sans pression, il n’a reconduit que deux titulaires du XI de mercredi : Désiré Doué et Willian Pacho. Le reste ? Un onze un peu bricolé. Et ça s’est vu pendant 90 minutes.

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Obligé de pallier la blessure de Hakimi et la mise au repos de Warren Zaire-Emery, Luis Enrique a misé sur Senny Mayulu en latéral droit. Et ce dernier a rendu une copie très moyenne, voire décevante. Irrégulier dans ses choix, dépassé dans les situations de un-contre-un défensif, il a laissé le côté gauche lorientais créer des problèmes. Et il est aux abonnés absents sur l’égalisation de Pagis, laissant l’attaquant lorientais tout seul. Au milieu, le jeune Dro Fernandez, titularisé dans l’entrejeu, n’a pas été à la hauteur non plus, invisible dans la récupération et brouillon dans la construction. Quant à Pierre Mounguengue, 18 ans, qui effectuait sa grande première en professionnel, il a vécu un baptême difficile, multipliant les pertes de balle et était à l’origine de la mauvaise passe en retrait qui permet à Aiyegun Tosin d’égaliser.

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Un effectif trop court

Renato Marin, titularisé pour la première fois dans les buts parisiens, a lui aussi proposé une prestation mitigée, alternant bons gestes, dont une belle parade sur Tosin dans le money time, et hésitations. Pourtant dans ce match, le PSG avait ouvert le score dès la 6e minute. Le gardien lorientais Mvogo repoussait un centre de Doué directement sur Ibrahim Mbaye, qui héritait d’un but sans vraiment le demander. Et si les entrées de Joao Neves et Warren Zaire-Emery ont fait du bien avec donc ce but du Français quelques secondes après son entrée, le manque d’expérience de l’effectif a fait défaut. Et Luis Enrique a réagi à ce sujet en conférence de presse. « Non, je ne suis pas content quand je ne gagne pas le match. C’est impossible d’être content. Si tu es content, tu ne peux pas être entraîneur de haut niveau. Content ? Non. Mais il faut l’accepter. L’adversaire a de la qualité et c’est toujours important de savoir la difficulté de jouer ce type de match à ce moment, mais on avait besoin des trois points. En ce moment, le championnat est encore un peu ouvert et c’est difficile de gérer ça. »

Ce nul pose une question que Luis Enrique connaît depuis le début de la saison : la profondeur de banc du PSG ne pardonne pas lorsque l’on joue sur tous les tableaux. Les habituels remplaçants ne sont tout simplement pas au niveau des titulaires, et cet écart de qualité se voit immédiatement quand les cadres ne jouent pas. Et les jeunes titis, souvent lancés pour faire souffler, ne sont visiblement pas encore prêts à assumer des matches de haut niveau, encore plus quand l’intérêt sportif est encore présent. Le PSG reste leader, mais ce 2-2 rappelle que rien n’est encore fait. Rendez-vous mercredi pour le Bayern, qui a aussi fait tourner en Bundesliga. Sauf que le club allemand, accroché 3-3 par le dernier du classement, est déjà assuré d’être champion. Pour le PSG, il faudra aussi relever les manches en Ligue 1 dans onze jours pour le choc direct contre les Lensois.