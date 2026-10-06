Mercato : l’OL serait emballé par un retour d’Endrick

Ancien attaquant et compatriote d’Endrick, Alexandre Pato a récemment exhorté le buteur âgé de 19 ans à quitter le Real Madrid. « Je pense qu’il a besoin de changer, car il n’est pas facile de trouver une place pour lui au Real Madrid. Je ne connais pas son avis sur la question, mais il ne peut pas toujours laisser la décision à ses agents. Selon moi, il doit trouver un autre club. » Pour expliquer cette sortie, il suffit de jeter un œil au temps de jeu du jeune international brésilien (24 sélections, 4 buts) sous les ordres de José Mourinho.

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Mourinho pas convaincu par Endrick

Certes, une blessure musculaire l’a tenu éloigné des terrains lors des quatre premières journées de Liga, mais Endrick est à nouveau disponible depuis le début du mois de septembre. Pas de quoi émouvoir José Mourinho qui ne lui a donné que quatre minutes de jeu, face à Elche, le 15 septembre dernier. Depuis, plus rien. Le Special One lui préfère d’ailleurs le jeune Carlos Espi (21 ans). Arrivé cet été en échange de 25 M€, l’ancien attaquant de Levante n’affiche pas un temps de jeu exceptionnel (2 buts, 5 matches, 26 minutes disputées), mais ça reste six fois plus qu’Endrick.

Remplaçant de luxe avec Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, Endrick n’arrive décidément pas à convaincre ses entraîneurs successifs de lui accorder leur confiance. Cet hiver, il y a donc de fortes chances pour que l’ancien pensionnaire de Palmeiras se serve une nouvelle fois du mercato pour aller grappiller du temps de jeu ailleurs. Les rumeurs de départ sous la forme d’un prêt n’ont d’ailleurs pas mis très longtemps à fuser. Depuis cet été, le buteur merengue est annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes en vue du mercato de janvier (l’AS Roma, l’AC Milan). Cet après-midi, la Cadena SER nous apprend deux nouvelles informations dans ce dossier, en plus du fait de confirmer qu’il n’a pas convaincu Mourinho.

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Forte concurrence pour les Gones

La première, c’est que l’Olympique Lyonnais « se réjouirait » d’une nouvelle collaboration avec Endrick, comme ce fut le cas la saison dernière. Plus que jamais désireux d’aller à la Coupe du Monde 2026, le joueur avait obtenu la possibilité de partir en prêt sec. Une option qui avait satisfait toutes les parties aussi bien sportivement (8 buts, 8 passes décisives en 21 matches) que financièrement. L’été dernier, les Gones ont à nouveau tenté leur chance, avant de se rabattre finalement sur le Belge de la Juventus, Loïs Openda. L’OL ne dispose pas d’un secteur offensif très garni, notamment au poste d’avant-centre. Les Rhodaniens vont-ils retenter leur chance ?

En attendant de le savoir, le média espagnol assure que l’affaire risque d’être plus compliquée cette fois, et ce, malgré les bonnes relations entre les septuples champions de France et la Casa Blanca. Outre l’aspect financier (dans le cadre d’un prêt payant), la radio précise qu’Aston Villa serait le grand favori pour accueillir le Brésilien. Le club anglais dispose d’arguments financiers supérieurs à ses concurrents et offre au joueur, à l’instar de l’AS Roma, la possibilité de jouer la phase à élimination directe de la Ligue des Champions s’il termine parmi les 24 premiers du classement.