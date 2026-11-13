Le sélectionneur de la Guinée fracasse Ilaix Moriba

Le sélectionneur de la Guinée, Paulo Duarte, n’a pas épargné Ilaix Moriba. Le milieu de terrain du Celta de Vigo, ancien espoir du FC Barcelone, n’a pas été retenu pour ce rassemblement international, officiellement en raison de gênes physiques. Mais selon Sport, son absence intervient dans un contexte tendu autour de ses exigences concernant le numéro 10. Le technicien lui reproche notamment d’avoir voulu récupérer ce maillot, actuellement porté par Aliou Badara Baldé, qui le possède depuis deux ans.

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« Je veux le numéro 10. Mais pourquoi le veux-tu ? (…) Peut-être es-tu encore trop jeune pour porter le 10 (…) Quand tu as un ego aussi grand, seul toi comptes. Et avec moi, ça ne marche pas comme ça », a-t-il lâché en conférence de presse. Une sortie qui intervient alors que Moriba avait déjà connu des difficultés disciplinaires au Celta cet été. Le joueur avait notamment été écarté de la préparation estivale après être arrivé en retard à plusieurs entraînements et n’avait pas participé à la tournée du club en Italie.