Ethan Nwaneri appelé par l’Angleterre avant la Coupe du Monde

Ce vendredi, Thomas Tuchel a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde et cette dernière a fait grand bruit. Se privant de plusieurs joueurs importants comme Harry Maguire, Cole Palmer ou Phil Foden, l’entraîneur de l’Angleterre a décidé de se baser entièrement sur le mérite sportif. Ce samedi, les Three Lions ont d’ailleurs dévoilé un communiqué où l’on apprend que quatre autres joueurs ont été convoqués pour participer à un stage avant le Mondial. Ainsi, Ethan Nwaneri, prêté à Marseille en deuxième partie de saison, va s’envoler pour la Floride avec l’équipe nationale d’Angleterre.

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La jeune pépite d’Arsenal rejoindra le groupe en tant que joueur d’entraînement pour participer activement au camp de préparation de la sélection. Pour ce stage de préparation intensif de l’autre côté de l’Atlantique, il ne sera pas le seul espoir convié, puisqu’il partagera cette expérience aux côtés d’autres talents prometteurs du football anglais : Alex Scott, Josh King et Rio Ngumoha. Même s’ils ne sont pas convoqués pour le Mondial, ces jeunes cracks pourront avoir un avant-goût de ce qu’est un déplacement pour une telle compétition.