Bayern : Michael Olise n’écarte toujours pas un départ, mais…

L’été a été animé pour Michael Olise. Encensé de toutes parts après une saison 2025/2026 XXL avec le Bayern Munich (22 buts, 31 passes décisives en 52 matches), l’international tricolore a également brillé lors de la Coupe du Monde en terminant meilleur passeur de la compétition. De quoi lui valoir d’être courtisé par le Real Madrid. Malheureusement pour lui, les Bavarois sont restés intransigeants et n’ont pas voulu le lâcher.

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Déçu par cette décision, l’ailier de 24 ans est depuis revenu à Munich avec de l’ambition. « Il est très heureux à Munich. Bien sûr, à long terme, il est logique qu’il se lance de nouveaux défis. Mais pour l’heure, tout va bien. Il veut juste continuer de progresser et, surtout, tout gagner cette saison avec le Bayern », a confié son entourage dans les colonnes de L’Équipe.