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Ligue des Champions

PSG : Achraf Hakimi annoncé forfait pour Munich

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp
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Il ne manque plus que l’annonce officielle du Paris Saint-Germain, mais Achraf Hakimi sait déjà qu’il ne sera pas disponible pour jouer la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Blessé à la cuisse lors d’un duel avec Laimer, le latéral parisien était resté sur la pelouse.

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Le lendemain du match, les premières nouvelles n’étaient pas vraiment rassurantes, la thèse de crampes ayant été écartée. En ce début de soirée, RMC Sport annonce que le Marocain est forfait. Hakimi souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers et sera donc tenu éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Sans surprise, Warren Zaïre-Emery devrait le remplacer à l’Allianz Arena. Le média ajoute que si le PSG se qualifie pour la finale, le Lion de l’Atlas pourrait tenir sa place et sa participation à la Coupe du Monde 2026 ne serait pas menacée.

Pub. le - MAJ le
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