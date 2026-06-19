Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre surveille la bataille entre Marcus Rashord et l’ennemi Anthony Gordon

L’Angleterre a parfaitement démarré cette Coupe du Monde 2026 en s’imposant 4 buts à 2 contre la Croatie. À l’instar d’autres favoris pour le sacre final, les Three Lions de Thomas Tuchel ont rendu une copie très intéressante et mardi prochain, ils auront la possibilité de valider leur ticket pour les seizièmes de finale face au Ghana. Tout se passe bien donc, pour le moment, pour les Anglais malgré une préparation quelque peu animée (forfait de Livramento, séisme, alerte tornade, vol de matériel).

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Cependant, un cas de figure interroge la presse anglaise : la concurrence entre Anthony Gordon et Marcus Rashford. «L’ennemi» de Rashord, écrit même le Telegraph. Deux joueurs à la lutte pour le même poste… mais pas seulement. Titularisé à l’aile gauche contre les Croates, Gordon a été l’un des rares Anglais à rendre une pâle copie (notre rédaction lui a donné un 3/10). Une prestation compliquée pour l’ancien Magpie, remplacé à la 72e minute par Rashford. Un choix ayant pour Tuchel puisque le joueur appartenant toujours à Manchester United a scellé la victoire anglaise en marquant le quatrième but du match. Rashford sera-t-il préféré à Gordon face au Ghana ? Le joueur 28 ans a des chances d’y croire, surtout après la confession de son sélectionneur.

Une concurrence en sélection sur fond de mercato

«Il met la pression, tout en restant très respectueux, sur son rival, Gordon, pour cette place. Il est donc actuellement dans une très bonne passe. J’étais vraiment ravi qu’il ait peut-être réussi à sortir de cette longue période où il n’était pas décisif pour nous. Espérons qu’il continue sur cette lancée. Je l’ai sélectionné pour la première fois alors qu’il était prêté à Aston Villa. J’ai trouvé que ce prêt était un choix audacieux, car Aston Villa est clairement une équipe qui se définit par son esprit d’équipe, sa stabilité et son travail acharné sans le ballon. Il a très bien joué pour eux, c’est pourquoi nous l’avons sélectionné. Et à chaque fois qu’il était en stage, j’ai vu un Marcus très calme, très ouvert d’esprit, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Ces 17 derniers jours, cela n’a pas changé. Son attitude est donc restée la même, qu’il soit titularisé ou qu’il entre en cours de match. Il a eu du mal à se montrer décisif lorsqu’il était titulaire, mais il n’a jamais cessé d’essayer, encore et encore. Il a manqué de chance pendant longtemps. Nous venons d’avoir une discussion (mardi) au cours de laquelle je lui ai dit que j’étais très, très impressionné par ses 16 derniers jours, par son attitude au camp d’entraînement, par la façon dont il se donne à fond sur le terrain et en dehors. Il s’investit totalement à chaque séance. Il est très, très rapide à transposer ce qu’il apprend en séance sur le terrain.»

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Rashford a donc une énorme carte à jouer cet été aux États-Unis. Car en plus de se battre pour une place de titulaire, le Mancunien le fait avec… un coéquipier qui lui a piqué sa place au FC Barcelone. Les Blaugranas disposaient d’une option d’achat de 30 M€ pour recruter définitivement le Red Devil et ce dernier n’a cessé de clamer son envie de rester en Catalogne après une saison 2025/2026 très réussie (14 buts, 14 passes décisives en 49 matches). Au final, les Culés n’ont pas souhaité payer le prix, mais ont accepté de lâcher 80 M€ pour enrôler un Gordon dont la piètre prestation face à la Croatie lui a déjà valu des critiques en Espagne. L’histoire catalane n’est toutefois pas terminée pour Rashford puisque ce dernier espère toujours revenir au Barça. La presse anglaise indique d’ailleurs que les Blaugranas n’ont pas payé ces fameux 30 M€ pour espérer négocier un tarif à la baisse. Y arriveront-ils ? L’avenir nous le dira. En tout cas, Thomas Tuchel va devoir gérer un joueur qui fera tout face à un Anthony Gordon qu’il a dans son viseur, aussi bien en sélection… qu’à Barcelone.