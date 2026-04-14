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Ligue des Champions

LdC, Barça : Lamine Yamal risque de manquer une potentielle demi-finale

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
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Atlético Barcelone
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À l’approche de son quart de finale retour de la Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, la pression ne cesse de monter pour le FC Barcelone. En effet, Lamine Yamal fait partie des joueurs sous la menace d’une suspension : l’international espagnol a déjà reçu deux avertissements dans la compétition et un nouveau carton jaune l’empêcherait de disputer la demi-finale aller, en cas de qualification des Blaugrana contre les Colchoneros.

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Une situation d’autant plus sensible que l’ailier catalan, élément majeur du dispositif d’Hansi Flick, incarne l’un des principaux atouts offensifs du Barça dans cette phase décisive. Il figure ainsi parmi les 5 joueurs barcelonais concernés par ce risque disciplinaire, aux côtés de Casadó, João Cancelo, Fermín López et Gerard Martín. Lamine Yamal est en mission et souhaite s’inspirer de son idole LeBron James. Réponse ce soir.

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