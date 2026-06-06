Vincent Labrune défend son bilan

Présent lors de l’assemblée générale de la FFF qui se tenait à Ajaccio ce samedi, Vincent Labrune a fait valoir son bilan. Le patron de la LFP, annoncé sur le départ ces derniers mois, a affirmé que le foot français était en bonne santé : «sportivement, au risque d’en surprendre certains, le football professionnel français se porte très bien. On a eu deux saisons haletantes en L1 et en L2, des records d’affluence pour la troisième année consécutive. Bravo notamment au PSG pour son titre et à Lens qui l’a embêté jusqu’à la fin de la saison. Tout cela a montré la résilience de nos clubs dans une période économique compliquée», a-t-il indiqué dans des propos rapportés par L’Équipe.

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Il a également félicité les clubs français pour leur parcours en Coupe d’Europe, en particulier le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions une fois encore, et Strasbourg, demi-finaliste de C4. Le boss de la Ligue a aussi indiqué que le seul « problème majeur » du foot français était aujourd’hui les droits télé domestiques.