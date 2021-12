Premier League : Leicester-Norwich reporté !

Un véritable hécatombe. En Premier League, les cas positifs s'accumulent et les reports se multiplient... Dernier en date, le match opposant Leicester et Norwich, initialement prévu samedi 1er janvier, pour le compte de la 21ème journée a officiellement été annulé : «Norwich City peut confirmer que le match prévu du club contre Leicester City (samedi 1er janvier) a été reporté à la suite d’une décision du conseil d’administration de la Premier League», peut-on notamment lire dans le communiqué de la lanterne rouge du championnat anglais.

La suite après cette publicité

Frappés par les blessures et un trop grand nombre de cas positifs, les Canaries ne sont donc pas disposés à disputer cette rencontre : «le report de la rencontre intervient après la confirmation par le test PCR de résultats positifs à la COVID-19 et de blessures au sein de l’équipe de Norwich», ajoute, à ce titre, le club. Un nouveau coup dur qui confirme la situation critique des Anglais sur le plan sanitaire.

The club can confirm that our scheduled game against Leicester City (Saturday, January 1) has been postponed following a decision from the Premier League board. ⬇️#NCFC | #LEINOR