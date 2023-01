Angleterre : Harry Kane sera toujours hanté par son penalty manqué face aux Bleus

La suite après cette publicité

La défaite de l’Angleterre face à la France (2-1) en quart de finale de la Coupe du Monde est encore dans les mémoires. Le penalty manqué par Harry Kane en fin de rencontre aussi. L’attaquant, déjà buteur sur penalty plus tôt dans la rencontre face à son coéquipier de Tottenham, Hugo Lloris, a craqué sur sa seconde tentative, envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale. Un raté qui hantera toute la vie de l’Anglais de 29 ans mais qui lui donne une faim encore plus féroce de remporter des titres. C’est ce qu’il assure dans un entretien accordé au London Evening Standard ce vendredi.

« Je m’en souviendrai probablement le reste de ma vie, mais cela fait partie du jeu. Ça me hantera pour toujours, mais ça m’a rendu encore plus avide de trophées. Cela ne va pas m’affecter en tant que joueur ou en tant que personne. Je continuerai à travailler dur pour m’améliorer. Après que c’est arrivé, je voulais juste rejouer le plus vite possible et le sortir de ma tête. Je dois faire avec… Ça a été un moment dur pour moi, mais cela fait partie des hauts et des bas de notre sport » explique le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions (80 sélections, 53 buts, à égalité avec Wayne Rooney), qui n’a encore jamais remporté le moindre trophée collectif de sa carrière.

