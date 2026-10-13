Real Madrid : José Mourinho en rajoute une couche sur l’arbitrage

Ce week-end encore, il y a encore eu des polémiques d’arbitrage en Liga, avec l’expulsion de Vinicius Jr lors du choc entre le Real Madrid et Villarreal. Un carton rouge pas justifié du tout pour José Mourinho, qui s’était exprimé de façon assez véhémente après le match, alors que les médias pro-Madrid pestent contre les décisions des hommes au sifflet depuis le début de saison.

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En conférence de presse avant le match de Ligue des Champions du Real Madrid face à l’AS Roma, José Mourinho en a rajouté une couche. « Je vais juste dire une chose. Je vous invite à voir la première minute du match contre Villarreal. Regardez-la, et on en reparle », a lancé le Portugais. Le tacticien fait notamment référence à un hors-jeu signalé à Kylian Mbappé, qui n’aurait donc pas dû être sifflé selon le Special One.