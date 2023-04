Vidéo : la polémique Galtier fait halluciner la Twittosphère

Le PSG fait encore parler de lui en mal. Entre mauvais résultats et scandales, le club de la capitale est encore dans de beaux draps ! Cette fois, cela concerne le coach, Christophe Galtier qui aurait apparemment dit : «c’est une équipe de racailles où il n’y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas». Des propos rapportés par un mail interne envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford. En tout cas, cela a déchainé les Twittos !

