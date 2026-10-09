Lens : les regrets de Pierre Sage

Il s’en est passé des choses au RC Lens depuis le départ de Pierre Sage, puisque son successeur Dino Toppmoller est déjà reparti, laissant la place à Yannick Cahuzac. Mais le choix de l’entraîneur français de quitter les Sang-et-Or a énormément fait jaser à l’issue de la saison dernière, notamment la communication de Sage, qui a vite insinué le doute sur son avenir juste après la victoire en Coupe de France. Interrogé par Ligue 1+, en marge du match entre Lens et Lyon ce vendredi soir, l’actuel coach de Crystal Palace a reconnu qu’il aurait dû changer sa communication.

La suite après cette publicité

« On m’a attaqué sur des sujets sur lesquels je n’étais pas préparé, sur le fait que j’étais potentiellement en partance alors que je voulais juste parler de la formidable expérience qu’on venait de vivre tous ensemble. » 𝗤𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗦𝗮𝗴𝗲 ? Un entretien exclusif à retrouver ce soir avant #RCLOL sur Ligue 1+ 🍿 — L1+ (@ligue1plus) October 9, 2026

La suite après cette publicité

« Oui, j’aurais sécurisé mes passages les surlendemains et sur-surlendemains dans les trois médias que j’ai fait après la finale de la Coupe de France. Puisqu’on m’a attaqué sur des sujets sur lesquels je n’étais pas préparé, sur le fait que j’étais potentiellement en partance alors que je voulais juste parler de la formidable expérience qu’on venait de vivre tous ensemble », a-t-il déclaré. « C’est de l’apprentissage mais c’est aussi une expérience qui est négative puisqu’elle met en péril des choses très positives », a-t-il poursuivi, reconnaissant également « comprendre totalement » l’amertume des supporters lensois à son égard.