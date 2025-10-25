Brest - PSG : les compositions officielles

Le PSG va-t-il renouer avec la victoire en championnat ? Après deux matchs nuls contre Lille entre (1-1) et Strasbourg (3-3), Les joueurs de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse de Brest pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1 et espèrent prendre les trois points contre des Ti Zefs, qui restent eux aussi sur deux matchs nuls contre Nantes (0-0) et Lorient (3-3). Les parisiens, qui comptent une longueur de retard sur le leader et rival marseillais, arrivent tout de même en pleine confiance avec un large succès sur la pelouse de Leverkusen (2-7) en Ligue des Champions. La rencontre est à suivre en direct de commenter sur Foot Mercato à partir de 17 heures.

Pour ce match, Éric Roy est privé de Doumbia et Labeau Lascary et aligne un 4-3-3 avec Majecki dans les buts et une défense Lala, Diaz, Coulibaly, formé au PSG, et Locko. Au milieu Chotard et Magnetti accompagnent Dina-Ebimbe, lui aussi ancien pensionnaire du club de la capitale. Enfin, Mboup débute sur l’aile droite, Del Castillo, lui, est à gauche tandis qu’Ajorque se retrouve seul en pointe. En face, Luis Enrique compte toujours les absences de Joao Neves et Fabian Ruiz. Le technicien espagnol aligne un 4-3-3 également avec Chevalier aux cages, Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Lucas Hernandez forment la défense à quatre. Au milieu, Zaïre-Emery et Lee sont aux côtés de Vitinha. Enfin, Kvaratskhelia et Barcola accompagnent Mayulu en attaque. Le Ballon d’Or Dembélé, de retour à la compétition depuis cette semaine, débute sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Brest : Majecki - Lala, Diaz , Coulibaly, Locko - Chotard, Dina-Ebimbe, Magnetti - Mboup, Ajorque, Del Castillo

PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola