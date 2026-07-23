Botafogo soupçonne John Textor d’avoir utilisé des transferts pour rembourser une dette personnelle

Botafogo s’intéresse de près aux opérations réalisées avec Nottingham Forest. Selon les informations relayées par Fogão, le club brésilien analyse plusieurs documents et soupçonne son ancien propriétaire John Textor d’avoir utilisé les transferts d’Igor Jesus, Jair et Cuiabano vers le club anglais afin de rembourser un prêt personnel de 50 millions de dollars contracté auprès d’Evangelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest.

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Botafogo estime que plusieurs ventes auraient été conclues à des montants inférieurs à leur valeur réelle. Cuiabano aurait notamment été cédé à Nottingham Forest pour 4 millions de dollars malgré une offre de 10 millions de Brighton, tandis que seulement 10 des 20 millions de dollars du transfert de Jair auraient été comptabilisés. Le club envisage désormais des poursuites judiciaires contre John Textor, également visé pour une dette fiscale liée au non-versement d’impôts sur les salaires des employés, des faits susceptibles d’être qualifiés de détournement de fonds.