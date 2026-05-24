Real Madrid : Álvaro Arbeloa a séché la conférence de presse

Le dernier match de la saison du Real Madrid face à l’Athletic Club (4-2) devait être une soirée d’adieux au Santiago Bernabéu, notamment pour plusieurs cadres du vestiaire. Si Dani Carvajal et David Alaba ont bien été mis à l’honneur devant le public madrilène, une absence a particulièrement retenu l’attention : celle d’Álvaro Arbeloa. L’entraîneur, pourtant concerné par ce dernier rendez-vous, n’a pas assisté à la conférence de presse d’après-match, alimentant immédiatement les interrogations sur les raisons de ce départ discret et sur fond de tensions internes accumulées ces derniers mois.

La suite après cette publicité

Cette disparition intervient dans un contexte déjà tendu autour de plusieurs dossiers sensibles du vestiaire madrilène, particulièrement ceux de Kylian Mbappé, Dani Carvajal et Dani Ceballos, qui a souvent été écarté par le coach espagnol. Arbeloa a entretenu des relations parfois compliquées avec certains cadres, à l’image de ses échanges récents avec Mbappé, malgré une scène d’apaisement symbolisée par une accolade après un but du Français. La situation de Ceballos, également en rupture sportive, et les choix forts opérés concernant Carvajal viennent compléter un climat d’incertitudes autour d’un entraîneur dont les adieux au club semblent s’être faits sans véritable clarification publique.