Argentine : Diego Simeone rend un vibrant hommage à Lionel Messi

Quelques jours après les adieux de Lionel Messi à la sélection argentine, Diego Simeone a tenu à saluer l’héritage laissé par son compatriote. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, qui a notamment affronté la Pulga à de nombreuses reprises lorsqu’il évoluait au FC Barcelone, a rendu hommage à celui qu’il considère comme une référence historique du football. « Nous, les Argentins, sommes reconnaissants d’avoir eu le meilleur joueur de l’histoire. Messi, au vu de ses statistiques, est imbattable. Je tiens à le remercier pour tout ce qu’il nous a appris », a déclaré le technicien en conférence de presse.

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Au-delà des chiffres et des records, Simeone a également insisté sur la mentalité transmise par le capitaine de l’Albiceleste tout au long de sa carrière internationale. « Il nous a appris que lorsque les choses vont mal, il faut se battre et continuer à aller de l’avant », a-t-il souligné. Après avoir disputé son dernier match avec l’Argentine, ponctué par une victoire 3-0 face au Bénin et un 126e but en 208 sélections, Messi a, lui aussi, pris la parole sur les réseaux sociaux pour remercier ses proches, ses anciens coéquipiers, ses entraîneurs et les supporters qui l’ont accompagné durant cette aventure.