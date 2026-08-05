PSG : le cas Matvey Safonov inquiète déjà la Russie

Ce soir, le Paris Saint-Germain va lancer sa nouvelle saison face à Majorque en amical. Pour l’occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 23 joueurs, où il manque encore plusieurs mondialistes. En revanche, on retrouve bien Lucas Chevalier et Matvey Safonov. Les deux gardiens vont se lancer dans un nouveau bras de fer pour une place de titulaire. Une place qui était promise au Français la saison dernière après son arrivée en provenance de Lille pour 55 M€. Mais il a finalement perdu sa place au profit du Russe, qui a su saisir sa chance. De retour depuis quelques jours à l’entraînement, le gardien a d’ailleurs publié un message sur Telegram afin de livrer ses premières impressions au moment d’entamer une nouvelle année sous le maillot parisien.

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Safonov revient en n°1

«De longues vacances offrent l’occasion de se reposer et de faire une pause dans le football. C’est essentiel après une longue saison, lorsque la fatigue se fait sentir. Cependant, deux mois peuvent aussi entraîner une baisse de forme significative. Il est donc logique qu’après une telle pause, une préparation d’avant-saison complète soit indispensable. La première semaine de préparation est donc déjà derrière nous. Elle était consacrée au retour en forme et au travail technique. Il nous faut maintenant nous réadapter au rythme des entraînements quotidiens et poser les bases de la prochaine étape. Cette semaine a été un véritable ascenseur émotionnel. Entre la fatigue, l’entraînement intensif et la reprise du rythme, j’ai constamment oscillé entre somnolence et apathie totale, et des moments d’énergie et de fraîcheur intenses.»

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Il a ajouté : «même les matins où je me sentais presque au top de ma forme, une fois sur place, je me rendais compte que ce n’était qu’une illusion. J’ai repris le rythme. J’ai revu les fondamentaux, et nous allons retrouver la forme grâce aux matches. Le 5, nous affronterons Majorque, et le 8, Manchester United. Ce sont des matches amicaux intéressants, parfaits pour préparer notre premier match officiel le 12.» Avant le match de Supercoupe d’Europe face à Aston Villa dans une semaine, Safonov et le PSG vont donc se préparer ce soir face à Majorque. Lucho devrait dispatcher le temps de jeu, notamment entre les gardiens. Par la suite, Safonov devrait conserver sa place de numéro 1. Mais il devra toujours faire face à Chevalier, qui veut se battre pour sa place. Mais l’arrivée probable de Zion Suzuki risque de rebattre les cartes.

Un nouveau gardien nommé Suzuki

Ce n’est pas un secret, les Franciliens apprécient beaucoup le profil du Japonais, notamment son jeu au pied. Les discussions avancent positivement avec Parme. Il reste à savoir si le PSG le recrutera et le prêtera pour qu’il ait du temps de jeu, ou bien si le club français en fera la doublure voire le concurrent de Safonov. Ce qui entraînerait un départ de Chevalier. En Russie, tout cela fait déjà parler dans les médias, qui voient en Suzuki un joueur qui peut faire de l’ombre au gardien de l’équipe nationale. C’est le cas de Sport Express. «Matvey Safonov ne mènera pas une vie tranquille au PSG. La saison dernière, notre gardien a nettement supplanté le jeune Luc Chevalier, pressenti pour devenir le numéro un. Le jeune Français a franchement flanché, s’est contenté du banc, et pourrait quitter Paris cet été.»

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SE continue : «mais cela ne signifie pas pour autant que les choses seront plus faciles pour Safonov. Il est donc fort probable qu’une annonce officielle concernant l’arrivée d’un nouveau gardien de but au PSG soit faite prochainement (avec Zion Suzuki, ndlr). Cela signifie-t-il que la position de Safonov sera sérieusement menacée ? Absolument pas ! Matvey a réalisé une saison exceptionnelle l’an dernier (…) Mais l’avenir reste incertain. Comparer directement les statistiques de Safonov et Suzuki est complexe, leurs contextes étant trop différents. Matvey, pour des raisons évidentes, a eu à faire face à moins de tirs cadrés qu’un gardien de milieu de tableau de Serie A, mais son pourcentage d’arrêts est supérieur (75 % contre 70 %). Zion aime sortir de ses cages (et le fait avec succès), est à l’aise avec ses pieds et maîtrise les centres venus des ailes. En résumé, il possède un profil moderne très recherché par les grands clubs»

La Russie s’interroge

Le média russe ajoute : «Matvey hérite d’un concurrent intelligent, polyvalent, impressionnant et tout simplement redoutable. Mais il est loin d’être parfait. Si les performances du Russe ne sont pas parfaites, Suzuki pourrait avoir fort à faire.» Sport Express estime que Suzuki, qui a dû faire face à des problèmes de racisme notamment en sélection japonaise, est un concurrent plus sérieux et plus fort mentalement que Chevalier, que Safonov «a dévoré». Sovsport, de son côté, écrit : «le PSG pourrait se séparer de Chevalier, mais la situation ne sera pas plus simple pour Safonov. Ils lui ont trouvé un concurrent au Japon.» Un joueur qui fait plus peur que le Français, même si on estime que Safonov sera titulaire.

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«Quels sont les points forts de Suzuki ? Son jeu au pied est indéniablement remarquable. De nombreux experts étrangers l’ont souligné et s’accordent à dire que le gardien japonais est un excellent représentant de la « nouvelle école » des gardiens. Autrement dit, il excelle non seulement dans ses cages, mais aussi dans la création d’attaques. Ses réflexes exceptionnels méritent également d’être mentionnés. Ils lui permettent souvent de réaliser des arrêts spectaculaires. Il y a aussi des points faibles. Zion manque de confiance en ses relances et ses interceptions. Pour une équipe de haut niveau, c’est une faiblesse importante, mais c’est un aspect qui peut et doit être travaillé. Que peut apporter Safonov en réponse ? Évidemment, un excellent jeu sur la ligne, dans les duels rapprochés, et une bien meilleure régularité sur les passes depuis les ailes.»

Le Japonais est un concurrent plus costaud que Chevalier

La publication ajoute : «globalement, la place de Safonov dans le onze de départ en début de saison semble assurée, même en cas de transfert de Suzuki. Le Russe s’est déjà imposé au plus haut niveau et a convaincu Luis Enrique de son potentiel. L’essentiel est que Safonov reste numéro un. Chevalier et Suzuki pourraient tous deux décrocher une place dans l’équipe s’ils réussissent à lui passer devant. Mais pour l’instant, rien ne laisse présager que Matvey sera déloge.» Championat parle déjà de Suzuki comme «le nouveau rival de Safonov». Idem pour Soccer.ru qui écrit : «Safonov aura de la concurrence. Le PSG renforce son secteur des gardiens de but.»

Le média conclut : «les clubs riches aiment associer deux gardiens de but performants. Cette stratégie conduit souvent à la déception de l’un d’eux, même si son adversaire est beaucoup plus âgé. Or, Safonov et Suzuki n’ont que trois ans d’écart, ce qui les place dans la même génération. Matvey possède l’expérience des barrages de Ligue des Champions, une expérience qui fait défaut à Zion. Luis Enrique a bien compris que le gardien russe s’accorde parfaitement avec Marquinhos et Pacho. Matvey est également capable de se projeter vers l’avant en trouvant Hakimi et Mendes sur les ailes. Il arrive même que Safonov dégage en touche, mais c’est aussi voulu par Enrique. Suzuki a encore beaucoup à apprendre avant de prendre la place de Matvey.» Pourtant en Russie, où on ne comprend pas la volonté du PSG de recruter encore à ce poste, on semble déjà craindre le Japonais.