Arsenal craint le pire pour Bukayo Saka

Bukayo Saka souffre d’une blessure au quadriceps survenue lors du match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, qui s’est terminé sur le score de 2-2. Le club craint une absence d’au moins six semaines comme le rapporte la BBC. Pourtant, des examens complémentaires, notamment une IRM, sont nécessaires pour déterminer la gravité exacte de la blessure.

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Cette blessure pourrait priver Arsenal de Saka lors de plusieurs rencontres importantes, notamment contre Everton en Premier League, ainsi que l’Angleterre lors des prochains matchs de Ligue des Nations contre la Croatie et l’Espagne. L’entraîneur Mikel Arteta était d’ailleurs très inquiet lors de ses dernières sorties médiatiques.