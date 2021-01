OM-Lens : le casse-tête d'André Villas-Boas

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille aura l'occasion de grappiller quelques points. En effet, les Marseillais s'apprêtent à jouer leur match en retard, dans la Cité Phocéenne, à l'Orange Vélodrome, contre le RC Lens. Pour autant, ce n'est pas gagné d'avance. Au-delà des aléas du sport, l'OM nous a prouvé récemment qu'il pouvait perdre contre n'importe qui, mais les Nordistes sont une solide équipe, qui réussit plutôt bien pour son retour dans l'élite.

Pour ne rien arranger, l'OM semble, pour le moment, englué dans une spirale plus que négative. Après la défaite contre le Nîmes Olympique samedi dernier, André Villas-Boas aurait menacé de démissionner, tandis que Jacques-Henri Eyraud, le président, a expliqué sa façon de penser aux joueurs dimanche matin et a fixé deux ultimatums. Le sourire était pourtant revenu ce lundi en conférence de presse et le coach portugais a bien tenté d'expliquer comment sortir de cette terrible dynamique.

Lirola et Alvaro absents

Car l'idée est bien de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et en remportant leurs deux matches en retard dans leur antre (contre Lens donc ce mercredi, mais aussi contre Nice en février), les Marseillais pourraient se retrouver quatrièmes devant l'AS Monaco et à deux points de Lyon, troisième, et quatre points des deux premiers, le Paris Saint-Germain et le LOSC. Mais, une nouvelle fois, cela va passer par une bonne performance contre les Artésiens.

Et c'est là que cela devient compliqué. Sorti en cours de jeu contre le Paris SG lors du Trophée des Champions (2-0 pour le PSG), Steve Mandanda n'est pas tout à faire remis et pourrait donc laisser une nouvelle fois sa place à Yohann Pelé, sauf si l'international français se sent bien. Mais là où il va exister un réel problème, c'est devant l'ancien gardien du Mans. En défense, AVB va devoir sérieusement bricoler contre une équipe très offensive.

Petit fait étonnant, Pol Lirola, arrivé il y a six jours à l'OM n'est pas qualifié pour cette rencontre puisque ce n'était pas un joueur du club au moment de la programmation initiale. En revanche, Alvaro Gonzalez, qui lui était disponible pour le match à sa première date, est absent puisqu'il a écopé d'un carton jaune voici six jours contre Paris et, à cause de l'accumulation de cartons jaunes, il sera donc suspendu. Curieuse règle. Avec en plus la blessure de Jordan Amavi, il va falloir faire des choix.

Nouvelle chance pour Balerdi et Cuisance ?

Concernant les côtés, sauf si Saîf-Eddine Khaoui est miraculeusement titularisé au poste de latéral gauche, les flancs seront occupés par Yuto Nagatomo à gauche et Hiroki Sakai à droite. Dans l'axe, Duje Caleta-Car sera là et Leonardo Balerdi devrait à nouveau avoir sa chance après être passé à côté contre Porto comme AVB expliquait ce lundi : « Leo, malheureusement pour lui, le problème, c'était le match contre Porto. On avait décidé de lui donner une chance dans un match important. Il a raté l'occasion, on a parlé ensemble, il a commis une erreur grave et il l'a payée cher. Alvaro, on le trouve bien aussi comme leader de la défense. À cause de cette erreur de Leo, Duje est revenu à un niveau incroyable. On n'a pas de raison de changer la défense. Leo travaille, on parle avec lui, on croit beaucoup en lui. On va voir pour ce match, c'est important qu'il fasse un bon match ».

Mais si les problèmes s'arrêtaient ici, ça irait. Au milieu de terrain, Kevin Strootman a été prêté au Genoa, Morgan Sanson est en instance de départ à Aston Villa et revient de blessure. On peut penser que pour l'ancien Montpelliérain, AVB ne prendra pas de risque. Boubacar Kamara, sorti après une douleur musculaire contre Nîmes, est absent. Il reste donc Valentin Rongier, qui semble inamovible, Pape Gueye, qui pointe le bout de son nez, et éventuellement Michaël Cuisance, pourtant utilisé plutôt au poste de numéro 10.

Germain ou Benedetto ?

Enfin, la question va se poser pour les offensifs aussi. En sortant Dimitri Payet et Florian Thauvin alors que l'OM était mené à Nîmes, AVB a fait passer un message. Il devrait, à nouveau, les titulariser puisque ce sont les deux principales armes offensives de l'OM. Il a sans doute aussi apprécié leur prise de parole devant le groupe : « tous ont pris la parole, les capitaines ont pris la parole. On a tous regardé dans le miroir pour faire mieux. C'est frustrant par rapport à la situation où on était. Ce n’est pas possible de perdre un match comme ça avec Nîmes qui n'était pas dans un bon moment. L'unique bonne chose, c'est que cette défaite nous porte à prendre la parole et faire sortir des choses. Maintenant, c'est dans le passé, on doit déjà bien finir la saison ». Titulaire quelquefois ces derniers temps, Nemanja Radonjic aura peut-être une carte à jouer. En revanche, cela parait trop tôt pour Luis Henrique, qui revient de maladie et qui n'a participé qu'à une séance collective, celle de lundi.

Enfin, concernant les attaquants de pointe, en attendant peut-être le Napolitain Arkadiusz Milik, Villas-Boas a le choix entre deux hommes : Dario Benedetto et Valère Germain. Le Français est en fin de contrat cette saison et est peut-être troublé tandis que l'Argentin a marqué contre les Crocos, sans vraiment convaincre vu ses ratés. Peut-être qu'AVB a sous-entendu qu'il devrait souffler : « Dario, il abuse un peu avec les ratés devant le but, mais il continue à chercher son meilleur niveau. Mais par rapport à lui non, je peux l'aider à faire beaucoup mieux ». L'OM va donc devoir faire un résultat, mais André Villas-Boas aurait probablement aimé avoir des choix à faire avec la totalité de son effectif à disposition.

Le onze possible de l'OM :

Pelé ou Mandanda - Nagatomo, Caleta-car, Balerdi, Sakai - Rongier, Gueye - Thauvin, Cuisance, Payet - Germain