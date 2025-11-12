OM : ça bouge encore dans l’organigramme

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia. (…) Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club », disait un communiqué de l’Olympique de Marseille il y a quatre jours. Une arrivée supplémentaire donc, pour épauler le très occupé Medhi Benatia. Mais il y a un départ à signaler dans l’organigramme, comme le révèle ce mercredi La Provence.

La suite après cette publicité

En effet, Roberto Malfitano quitte le club phocéen, où il était responsable du scouting de l’équipe professionnelle. Sa nomination datait de fin novembre 2023, soit à l’arrivée de Medhi Benatia aux manettes. Le journal provençal ne fait pas de lien entre l’arrivée de Balzaretti et le départ de Malfitano, auparavant recruteur passé par Parme, le Zenit Saint-Pétersbourg et la Juventus.