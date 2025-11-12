Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OM : ça bouge encore dans l’organigramme

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Benatia McCourt Longoria @Maxppp

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia. (…) Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club », disait un communiqué de l’Olympique de Marseille il y a quatre jours. Une arrivée supplémentaire donc, pour épauler le très occupé Medhi Benatia. Mais il y a un départ à signaler dans l’organigramme, comme le révèle ce mercredi La Provence.

La suite après cette publicité

En effet, Roberto Malfitano quitte le club phocéen, où il était responsable du scouting de l’équipe professionnelle. Sa nomination datait de fin novembre 2023, soit à l’arrivée de Medhi Benatia aux manettes. Le journal provençal ne fait pas de lien entre l’arrivée de Balzaretti et le départ de Malfitano, auparavant recruteur passé par Parme, le Zenit Saint-Pétersbourg et la Juventus.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier