OL : Lucas Paqueta commence à inquiéter au Brésil

La suite après cette publicité

Auteur d'un but, finalement refusé, ce dimanche soir face à Lille (0-1, 26e journée de Ligue 1), Lucas Paqueta (24 ans) a confirmé qu'il était bien l'atout majeur de l'Olympique Lyonnais cette saison. Ses statistiques - 7 réalisations et 2 passes décisives en Ligue 1 - ne mentent pas. Le Brésilien a retrouvé du côté du Groupama Stadium les conditions nécessaires pour exploiter pleinement son potentiel.

Oui mais voilà, les Gones, collectivement, ne suivent pas vraiment cette saison. Et c'est bien ce qui inquiète au Brésil. L'ancien Milanais, formé à Flamengo, est devenu ces derniers mois un élément important de la Seleção de Tite (29 sélections, 6 buts), au sein de laquelle il s'entend notamment les yeux fermés avec le n° 10 Neymar, à qui le Paris SG aimerait d'ailleurs bien l'associer.

La Seleção au cœur des débats

UOL Esporte n'est donc pas rassuré à l'idée de voir ce cadre de l'équipe auriverde pointer actuellement à la 10e place en Ligue 1, loin des places européennes avec un entraîneur sur la sellette et des perspectives loin d'être franchement emballantes pour la fin de l'exercice. D'autant qu'en fin d'année, il y aura le Mondial au Qatar et que les Brésiliens, 5 fois vainqueurs de la compétition, comptent bien remporter un trophée qui leur échappe depuis 2002.

Les concurrents de Paqueta pour une place dans les 23 jouent à un niveau supérieur. Et, de plus, si l'OL continue sur sa lancée, le Brésil imagine le Carioca, sous contrat jusqu'en juin 2024, partir cet été lors du mercato. Et qui dit nouveau club, dit changements en cascade et adaptation indécise, le tout à quelques mois seulement d'une compétition majeure. Autant de raisons pour lesquelles on a un peu peur pour le soldat Paqueta au pays...