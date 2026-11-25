Objectif 5/5 pour le PSG. Le double champion d’Europe avait pour ambition de poursuivre son parcours jusque-là sans-faute dans cette première phase de Ligue des Champions. Seul le Real Madrid a réussi pareille statistique après sa victoire d’hier soir. La venue de la Roma au Parc des Princes s’y prêtait plutôt bien sur le papier seulement l’horizon n’est plus aussi bleu pour les Parisiens depuis les graves blessures de Kvaratskhelia il y a un mois et de Doué le week-end dernier. Pour ce premier match sans son Golden Boy, Luis Enrique privilégiait Mayulu sur le côté gauche de l’attaque, décidément en odeur de sainteté ces dernières semaines, associé à Torres dans l’axe et Akliouche à droite. Le néo international français avait des fourmis dans les jambes allumant la première mèche pour un Torres trop court dans la surface (2e).

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Pas de Dembélé au coup d’envoi donc, ni de Marquinhos laissé sur le banc au profit de Zabarnyi. La charnière était à pointer du doigt sur la première réaction romaine. Après une perte de balle d’Akliouche, l’Ukrainien gardait son premier poteau, pendant que Pacho suivait Castro jusque dans la zone de son coéquipier. Hermoso était lui seul aux six mètres et avait tout le loisir d’ajuster Safonov (0-1, 5e). Douchés sous la pluie froide qui tombait sur la capitale ce soir, les Parisiens essayaient de repartir de l’avant. Ils semblaient toutefois plus lents que d’habitude. Les transmissions mettaient toujours un ou deux temps de plus pour arriver à destination. Le bloc adverse se révélait aussi très efficace, rapide pour se replier avant de défendre en avançant pour faire reculer le collectif rouge et bleu. On observait aussi quelques maladresses techniques.

La Roma a secoué le PSG

Seul Mayulu surnageait pendant que Luis Enrique commençait à s’agacer sur son banc de touche. Petit à petit tout de même, la fatigue liée notamment au marquage individuel exigé par Gasperini se faisait sentir. Le PSG parvenait à prendre le dessus sur son adversaire, et égalisait sur ce corner de Mayulu pour Zabarnyi, complètement oublié par la défense italienne (1-1, 31e). De quoi donner confiance à l’ancien de Bournemouth, qui montait en puissance dans cette soirée, à l’image de son intervention sur Castro (36e). La tête de Ndicka avait donné un frisson aux Franciliens (40e), comme pour rappeler que la Roma serait coriace jusqu’au bout. Le gros pressing des joueurs de la Louve repartait de plus belle au retour des vestiaires. Sur une nouvelle approximation, Hermoso frôlait le doublé (48e), tandis que Safonov réalisait une parade décisive sur cette frappe de Pisilli plein axe (51e).

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Le danger se rapprochait mais c’est à ce moment-là que le PSG reprenait confiance et trouvait enfin de la profondeur dans son jeu. Neves a bien failli en profiter sur cette tête plongeante qui est venue s’échouer à un cheveu du poteau (55e). Lancé comme une balle sur son côté droit par Akliouche, Hakimi devançait Wesley França pour obtenir un penalty (60e). À peine entré en jeu, Dembélé concrétisait l’offrande et offrait l’avantage aux siens (2-1, 62e). Au-delà de son but, le Ballon d’Or 2025 offrait plus de fluidité dans le jeu de son équipe, à coup de remises en une touche et de déplacements entre les lignes. Ce temps fort ne durait pas et la Roma restait en vie avec les entrées de Dybala et Malen. Ce dernier profitait même d’un nouveau moment de flottement et d’une main de Vitinha pour égaliser sur penalty (2-2, 78e). Une odeur de KO régnait sur la pelouse dans ces derniers instants mais ni Hermoso (82e), ni Ruiz et Vitinha (87e), et encore Hakimi (90e) puis Dembélé ne sont parvenus à concrétiser leurs occasions. Le PSG concède le nul et lâche ses premiers points de la saison en C1.