Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Après les derniers matches du groupe A et C disputés dans la nuit, la troisième journée de la phase de poules va se poursuivre ce jeudi soir. Il faudra patienter jusqu’à 22h pour avoir le dénouement du groupe E. Troisième de la poule, l’Équateur de Willan Pacho affronte l’Allemagne, tandis que la Côte d’Ivoire peut assurer sa deuxième place en battant Curação.

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Dans la nuit de jeudi à vendredi, place au groupe F avec la Tunisie qui tentera d’éviter une troisième humiliation face aux Pays-Bas à 1h du matin. Dans le même temps, le Japon voudra consolider sa place de dauphin des Oranje face à la Suède. Enfin, avant le match des Bleus à 21h face à la Norvège, la finale du groupe D opposera le Paraguay à l’Australie, pendant que la Turquie essaiera de sauver son honneur contre les États-Unis.

Jeudi 25 juin :

-à 22h (heure française) - Groupe E : Curação - Côte d’Ivoire (beIN SPORTS 2)

-à 22h (heure française) - Groupe E : Equateur - Allemagne (beIN SPORTS, M6)

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Vendredi 26 juin :

-à 1h (heure française) - Groupe F : Japon - Suède (beIN SPORTS 2)

-à 1h (heure française) - Groupe F : Tunisie - Pays-Bas (beIN SPORTS)

-à 4h (heure française) - Groupe D : Turquie - Etats-Unis (beIN SPORTS)

-à 4h (heure française) - Groupe D : Paraguay - Australie (beIN SPORTS 2)

-à 21h (heure française) - Groupe I : Sénégal - Irak (beIN SPORTS 2)

-à 21h (heure française) - Groupe I : Norvège - France (beIN SPORTS, M6)