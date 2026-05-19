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Liga Portugal

Ruben Amorim est proche de retrouver un club

Par Allan Brevi
1 min.
Rúben Amorim @Maxppp

Ruben Amorim est en passe de faire son retour sur un banc européen majeur, seulement quatre mois après son limogeage de Manchester United en janvier dernier. L’entraîneur portugais de 41 ans serait aujourd’hui la priorité de Benfica pour succéder à José Mourinho selon The Sun, dont le départ vers le Real Madrid est de plus en plus évoqué en coulisses. Un choix qui s’expliquerait notamment par les liens forts entre Amorim et la direction lisboète, lui qui connaît parfaitement le club et son environnement.

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En effet, le président du Benfica Rui Costa, qui a sèchement répondu à Mourinho publiquement, verrait en Amorim une option naturelle pour relancer un projet fragilisé, malgré la courte et difficile expérience de ce dernier à Old Trafford (25 victoires en 63 matchs). Passé avec succès par le Sporting, avec deux titres de champion du Portugal, le technicien portugais conserve une forte cote dans son pays. S’il n’a pas encore officialisé son avenir, tout indique qu’un retour à Benfica est désormais la piste la plus sérieuse pour relancer sa carrière sur le banc.

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