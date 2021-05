AS Roma : Maurizio Sarri est très interessé par le projet

Le départ de Paulo Fonseca est bouclé, le club l'a officialisé ce mardi. Depuis quelques semaines déjà, le technicien portugais savait qu’il ne continuerait pas l’aventure avec l’AS Roma. Les dirigeants romains s’activaient pour trouver son successeur et auraient ciblé Maurizio Sarri. L’ancien entraîneur de la Juventus est libre depuis un an maintenant et serait impatient de revenir entraîner.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, l’entraîneur italien de 62 ans serait tout proche de retrouver un banc. Il doit rencontrer dans les prochains jours Tiago Pinto le directeur sportif de l’AS Roma. Ce dernier cherchait un profil d’expérience pour reprendre les rênes de l’équipe. Maurizio Sarri aime l’idée de travailler au club de la Louve qu’il voit comme un club à fort potentiel qui a juste besoin d’être réveillé surtout qu’il souhaitait aussi vivement reprendre un club. Tout semble aligné pour revoir l'ancien entraineur de Chelsea en Serie A la saison prochaine.