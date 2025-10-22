Le FC Barcelone a trouvé son nouveau Lamine Yamal

Quelques semaines après le revers à la maison contre le PSG, le FC Barcelon devait réagir et c’est chose faite. Les Catalans se sont imposés largement (6-1) contre l’Olympiacos en Ligue des champions, renouant ainsi avec le succès et reprenant confiance avant le Clásico. Les Culés ont fait preuve d’une efficacité redoutable, malgré une première période marquée par quelques approximations techniques et des difficultés à contrôler le jeu. Les satisfactions individuelles ne manquent pas à l’appel dans cette démonstration avec Fermín, naturellement élu homme du match avec un triplé, qui a su profiter de sa position de meneur de jeu pour exploiter les espaces créés par le pressing haut grec. Sans oublier la belle copie de Rashford, très actif et persistant dans la surface, qui a inscrit deux buts, tandis que Lamine Yamal a transformé un penalty obtenu grâce à l’intervention de la VAR. L’Olympiacos avait pourtant ouvert le score d’un penalty, mais la supériorité numérique et la qualité individuelle des Blaugrana ont rapidement fait basculer le match en faveur du Barça.

Le match a été rythmé et intense, notamment au début de la seconde période, lorsque l’Olympiacos a tenté de revenir dans la partie. Les décisions arbitrales ont suscité des protestations, notamment le second carton jaune sévère reçu par Hezze et le penalty accordé à Barcelone après un dribble de Rashford. Ces événements ont brisé toute dynamique adverse et permis au Barça de dérouler son jeu offensif. Malgré un certain manque de régularité dans la circulation du ballon avec des imprécisions de Koundé, Pedri, Balde et même du gardien Szczesny, le Barça a su profiter de la créativité et de la vivacité de Fermín, Rashford et Dro pour exploiter les espaces et construire ses actions de manière efficace. Les passes clés, les courses intelligentes et les relances précises ont compensé le déficit de maîtrise collective, offrant une victoire nette et rassurante pour l’équipe de Flick.

La nouvelle coqueluche s’appelle Dro

Dans ce contexte, Dro Fernandez a brillé lors de sa première titularisation en Ligue des champions. Aligné à l’aile gauche, il a fait preuve d’une maturité impressionnante pour son âge, orientant le jeu et servant de relais efficace entre le milieu et l’attaque. Sa passe décisive pour Fermín a témoigné de sa capacité à lire le jeu et à se placer au bon moment. Et inutile de préciser que le jeune joueur de 17 ans n’a pas caché sa joie en zone mixte de Montjuïc : «C’est une journée très spéciale, inoubliable, j’ai toujours rêvé de jouer ces matchs et je suis très heureux. Ça a été un peu compliqué au début de la deuxième période, mais nous sommes confiants pour le Clasico après avoir changé la dynamique. Flick me demande de prendre du plaisir avec le ballon et de presser énormément sans ballon, que je dois faire comme pendant les entraînements. Je me sens bien dans cette position d’ailier parce que le coach nous laisse la liberté de bouger. J’ai vraiment envie de jouer le Clasico, je vous le promets», a expliqué la pépite catalane après le match. Ses statistiques reflètent sa performance avec 18 passes réussies sur 20, 12 passes dans la moitié adverse réussies, et 100% de réussite dans sa propre moitié de terrain. Dro a également réussi sa seule passe longue, montrant qu’il pouvait intervenir sur toutes les phases de jeu. Sa présence constante et sa disponibilité ont facilité la circulation du ballon, tout en offrant des solutions offensives pour ses coéquipiers.

«La joie de Dro et la furie de Fermín ont donné courage aux culés pour crier», écrit le quotidien catalan Sport ce matin. Dro a su combiner intelligence tactique et audace technique, restant actif sans le ballon, s’insérant dans les intervalles et participant aux transitions rapides : «Lâché par les Grecs, sa mobilité en retrait pour récupérer les ballons s’est avérée payante dans l’action qui a mené au deuxième but», détaille le Mundo Deportivo. Même lorsqu’il ne touchait pas le ballon, sa position et ses appels ont contribué à créer des espaces pour Fermín, Rashford et Yamal. Ses décisions justes et sa précision dans les passes ont été déterminantes pour maintenir la fluidité du jeu barcelonais face à un pressing intense. «Il était bon, il était dans le bon espace, il a délivré la passe décisive pour le deuxième but… Il est très talentueux. J’apprécie vraiment de travailler avec lui», a déclaré Hansi Flick après la rencontre en conférence de presse. Cette performance prometteuse confirme que Dro Fernandez est une pépite à suivre, capable de s’imposer rapidement au plus haut niveau et d’apporter un véritable plus au Barça, aussi bien en Ligue des champions qu’en championnat.